Kayıp İhbarı Bulunan Kardeşler Torbalı'da Bulundu

Ödemiş ilçesinde ailesinin kayıp müracaatı yaptığı iki kardeş, Torbalı ilçesinde bulundu.



Torbalı ilçesinde devriye görevi yapan polis ekipleri, hareketlerinden şüphelendikleri 2 kişinin kimlik kontrolünü yaptı.



Üzerlerinden kimlik çıkmayan şahısları polis merkezine götüren ekipler, şüphelilerin beyan ettikleri kimlik numaraları üzerinden Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yaptı.



Ekipler, şüphelilerin Ödemiş ilçesinden ailelerinin kayıp müracaatı yaptığı ve dört gündür aranan 18 ve 16 yaşlarındaki kardeşler olduklarını tespit etti.



Aile ile irtibata geçen polis ekipleri, 16 yaşındaki N.E'yi ailesine teslim etti, K. E ise serbest bırakıldı.