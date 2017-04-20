Kayıp Hediye Nine, Gece Boyu Kendisini Arayan Askere Sarıldı

RİZE'nin Çayeli İlçesi Kaptanpaşa Köyü'nde gece boyu kendisinden haber alınamayan 85 yaşındaki Hediye Bilgili için ekipler seferber oldu. Yeşiltepe köyündeki baba evinden dönerken yağmur nedeniyle sığındığı komşu evinde kalan ve sabah saatlerinde cami hoparlöründen kendisi için yapılan kayıp duyurusu üzerine Kaptanpaşa Köyü'ndeki evine götürülen yaşlı kadın, sabaha kadar kendisini aradığını öğrendiği Jandarma Komutanı Üsteğmen Görkem Işıklar'a sarıldı, 'Allah sizden razı olsun' diyerek helallik istedi.



Kaptanpaşa Köyü'nde yaşayan 10 çocuk annesi Hediye Bilgili, dün öğleden sonra Yeşiltepe Köyü'ndeki baba evine gitti. Yüksek kesimde bulunan evden akşam saatlerinde dönerken başlayan sağanak yağış nedeniyle yürümekte zorlanan Bilgili, köyün alt kesiminde bir komşusunun evine sığındı. Cep telefonu olmayan Hediye Bilgili, evinin telefon numarasını da veremeyince köydeki kızlarına haber ulaştırılamadı.



JANDARMA VE AFAD ARAMA YAPTI



İlerleyen saatlerde annesinden haber alamayan Kudret Bilgili'nin yardım isteği sonrasında Jandarma ekipleri dün akşam Kaptanpaşa köyü ve çevresinde arama çalışması başlattı. AFAD ekipleri ve köylülerin de destek verdiği arama çalışması geç saatlere kadar sürdü ancak sonuç alınamadı.



KOMUTANA SARILDI



Jandarma ekipleri, sabahın ilk ışıklarında köpeklerle birlikte yeniden arama çalışması başlattı. Yaşlı kadının il dışında yaşayan kızları da olayı haber alınca sabah saatlerinde köye geldi. Kaptanpaşa ve civar köylerin camilerinden kayıp anonsu yapıldı. Yaşlı kadının Yeşiltepe Köyü'nde sığındığı evin sakinleri de camiden yapılan anonsu duyunca harekete geçerek Hediye Bilgili'yi, Kaptanpaşa Köyü'ndeki evine götürdü. Ev ve çevresinde jandarma ekiplerini karşısında gören yaşlı kadın, gece boyu kendisini aradığını öğrendiği Jandarma Komutanı Üsteğmen Görkem Işıklar'a sarılarak, 'Allah sizden razı olsun' dedi, helallik istedi. O anlar herkesi duygulandırdı.



GÖZYAŞLARINI TUTAMADI



Kızlarına haber vermeden evden ayrıldığını anlatan Hediye Bilgili, geri dönemediğini ve bir eve sığındığını belirterek, "Telefonum yok. Okur yazar olmayınca, numara da veremeyince kimseye haber edemedik. Sabah eve dönecektim ama kayıp olarak anons edildiğimi duydum, çok şaşırdım. Eve gelince ekiplerle karşılaştım" diyerek verdiği eziyet için özür diledi, gözyaşlarını tutamadı. - Rize