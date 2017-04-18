Kayıp genç ölü bulundu



SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde 10 gündür kayıp olan gencin cansız bedeni Kızılırmak kenarında bulundu.

9 Nisan Pazar sabahı "Açıköğretim sınavına gidiyorum" diye Karaburç Mahallesi'ndeki evden bisikletle çıktıktan sonra bir daha geri dönmeyen ve 10 gündür kayıp olan Yunus Turan'dan acı haber geldi. Yunus Turan'ın cansız bedeni Adaköy Mahallesi Kızılırmak kenarında bulundu.

Kızılırmak kenarında ceset gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları inceleme sonunda cesedin 10 gün önce kaybolan Yunus Turan'a ait olduğunu tespit etti. Yunus Turan'ın cesedi Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada savcının incelemesinin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Trabzon'a gönderildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.