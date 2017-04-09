Kayıp Genç Geyve'de Arandı

BİLECİK'in Osmaneli İlçesi'nde kaybolan 23 yaşındaki Ziya Barışık'ı bulabilmek için, jandarma ve AFAD ekipleri Sakarya'nın Geyve İlçesi'nde arama yaptı.



Bilecik Osmaneli'de oturan psikolojik sorunları olan Ziya Barışık 2 gün önce evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ziya Barışık'ı arama çalışmaları kapsamında Sakarya'nın Geyve İlçesi Hisarlık ile Hacılar Mahallesi'nde de arama yapıldı. AFAD ve jandarma ekipleri mahallenin kırsal bölgelerinde kaybolan genci ararken, herhangi bir sonuç elde edilemedi. Bölgede arama çalışmaları devam ediyor.



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