Kayıp Genç 4 Gün Sonra Sağ Bulundu

Kütahya'nın Domaniç Saruhanlar Köyü'nde yaşayan ve 4 gündür aranan Hasan Seykan bağ evinde sağ olarak bulundu.



Kayıp Hasan Seykan, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ve UMKE'nin yoğun çalışmaları sonucunda Sarıot Köyü Gökçe Mevkiinde bir bağ evinde sağ olarak bulundu. Seykan, sağlık kontrolü için jandarma ekipleri tarafından Domaniç İlçe Hastanesine götürüldü. Burada yapılan sağlık kontrolü ve ifadesinden sonra Seykan serbest bırakıldı. (Tİ - EFE) - KÜTAHYA