"Üç yüz metre kadar gitmişlerdi ki, dönüp gülerek el salladılar. Bana kendi elimle el salladılar.



El-veda dediler…"



Oyunda hayal kırıklıkları ve yüzleşmeler temelinde yeniden inşa edilmeye çalışılan yaşamlar esprili bir dille anlatılmaktadır. Martin McDONAGH'ın yazdığı, İlham YAZAR'ın yönettiği sürprizlerle dolu bir kara komedi olan Kayıp El, 2010'da Amerika-Boadway'de dünya prömiyeri yapmış olup, bugün hala Amerika'nın pek çok şehrinde oynanmaya devam etmektedir.



• Yazan: Martin McDonagh



• Yöneten: İlham Yazar



• Çeviren: Ekin Tunçay Turan



• Işık Tasarımı: Ayşe Sedef Ayter



• Dekor Tasarımı: Özüdoğru Cici



• Kostüm Tasarım: Ezgi Ayvalı



• Oynayanlar: Ali Yoğurtçuoğlu, Arif Pişkin, Duygu Üstünbaş, İnanç Konukçu



• Reji Asistanları: Merve Tokgöz, Ezgi Ayvalı



• Işık Amiri: Kenan Kılavun



• Ses Amiri: İlker Toğay





Yaş Sınırı: 13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.



13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.





Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Ataşehir



Mekan : DasDas Sahne



Mekan Adresi : Watergarden, Barbaros Mah., Sümbül Sokak, 34746, Batı Ataşehir



Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 21: 30: 00



Kategori : Kayıp El



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır