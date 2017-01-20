Kayıp Deniz Demir Olayının Şüphelisi Siyasettin Ö. Tutuklandı

Fındıklı 'nin Fındıklı İlçesi'nde 20 gün önce kaybolan 36 yaşındaki Deniz Demir'in, en son birlikte görüldüğü belirlenen Siyasettin Özaydın, çıkartıldığı Pazar Adliyesi'nde tutuklanarak ceza evine konuldu.



Rize'nin Fındıklı İlçesi'nde 20 gündür kayıp olan 36 yaşındaki Deniz Demir olayı ile ilgili olarak en son birlikte görüldükleri Siyasettin Ö. Geçtiğimiz gün Bursa polisi tarafından ikinci kez gözaltına alınarak Rize'nin Pazar Adliyesi'ne gönderilmişti. Savcı ifadesinin ardından hakim karşısına çıkartılan Siyasettin Ö. Demir'in kaybolma olayı ile ilgili bir bilgisi olmadığını söylemesine rağmen aracındaki gizlenmiş mermi izi ve araç kaportasındaki temizlenmiş kan izleri dikkate alınarak Demir'i öldürmüş olabileceği ihtimali üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geçtiğimiz gün saat 11 gibi Pazar Adliyesi'ne getirilen Siyasettin Ö'nün işlemleri bugünün ilk saatlerine kadar sürdü.



30 Aralık tarihinde Rize'nin Fındıklı İlçesi'ne meydana gelen olayda Demir, kendisi ile tartışıp babasının evine giden eşi Hakime Demir'i almak için ilçede bulunan Tepecik Köyü'ndeki kayın pederinin evine gitmiş ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Demir en son Siyasettin Ö. ile görüşmüş ve kaybolmadan önce telefonu son kez Siyasettin Ö.'nün telefonu ile aynı noktadan sinyal vermişti. - RİZE