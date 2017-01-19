Rize'nin Fındıklı ilçesinde kaybolan Deniz Demir ile en son görüşen şahıs, Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakalanarak polise teslim edilmesinin ardından, bugün Rize'de adliyeye çıkartıldığı sırada linç edilmek istendi.
Kayıp olan Deniz Demir'in en son görüştüğü kişi olan ve hakkında yakalama kararı çıkartılan S.Ö., İnegöl ve Rize Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından adliye binası yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı. S.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından Rize'den gelen Rize Emniyet Müdürlüğü Cinayet Masası ekiplerine teslim edildi. Rize'nin Pazar ilçesinde hakim karşısına çıkartılmak istenirken adliye binasına önünde bekleyen Deniz Demir'in yakınları ve vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Arbedenin yaşandığı olayda S.Ö, emniyet güçleri tarafından güçlükle adliye binasına sokuldu. - RİZE
Kayıp Deniz Demir ile Son Görüşen Şahıs Linç Edilmek İstendi
Rize’nin Fındıklı ilçesinde kaybolan Deniz Demir ile en son görüşen şahıs, Bursa’nın İnegöl ilçesinde yakalanarak polise teslim edilmesinin ardından, bugün Rize’de adliyeye çıkartıldığı sırada linç edilmek istendi.
Rize'nin Fındıklı ilçesinde kaybolan Deniz Demir ile en son görüşen şahıs, Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakalanarak polise teslim edilmesinin ardından, bugün Rize'de adliyeye çıkartıldığı sırada linç edilmek istendi.