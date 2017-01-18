Kayıp Deniz Demir ile Son Görüşen Şahıs İnegöl'de Yakalandı

Rize'nin Fındıklı ilçesinde kaybolan Deniz Demir ile en son görüşen şahıs, Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakalanarak Rize polisine teslim edildi.



12 gün önce Rize'nin Fındıklı ilçesinde kaybolan Deniz Demir isimli adamın bulunması için ailesi tarafından bir televizyon kanalında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurulurken, Anlı'nın ekibi kayıp adamı bulabilmek için harekete geçti. Yapılan araştırmalarda, Deniz Demir'in telefon sinyalinin en son Tepecik köyünden geldiği bilgisine ulaşıldı. Köyün muhtarı Yaşar Dalançıkar bilgiyi aldıktan sonra köyde bir keşif çalışması yaptığını ancak evlerin çoğunun boş olduğu köyde herhangi bir ize rastlamadığını ifade etti. Bölgede 3'er kişilik gruplarla arama çalışmaları başlatıldı.



30 Aralık'tan beri haber alınamıyor



Deniz Demir'in kayınvalidesinin kız kardeşinin de aynı köyde yazları yarıcılık yapmasından dolayı evi bulunduğu, ancak kışın bu ev boşaltılarak şehir merkezine indikleri ifade edildi. Öte yandan, önceki günkü yayında Deniz Demir'in kuzeni tarafından verilen ifadelerde Deniz Demir'in telefonuna attığı mesajların zaman zaman iletim raporlarının kendi telefonuna geldiğini kaydetti. En son Rize'nin Fındıklı ilçesinde görülen ve 30 Aralık'tan bu yana kendisinden haber alamayan Deniz Demir'in ailesi çocuklarının bulunması için Müge Anlı'ya başvuruda bulundu. Olayın ardından eşinin annesinin yanında olduğunu öğrenen Deniz Demir, 10 gün sonra eşini almak için Rize'nin Fındıklı ilçesine gitti. Burada eşi ile konuşup anlaşan Deniz Demir'in Bursa'ya geri dönmek için kendisi ve eşine bilet satın aldı, ancak yola çıkmadan bir gün önce akşam 19.00 sularında otobandan Siyasettin Ö.'nün aracına bindiği kameralara yansıyan Deniz Demir'den bir daha haber alınamadı.



Deniz Demir'in en son görüştüğü kişi olan Siyasettin Ö., Deniz Demir'in dikkatleri üzerine çekip eşine ders vermek adına ortadan kaybolduğunu ve yakın zamanda ortaya çıkacağını düşündüğünü ifade etti.



İnegöl'de yakalandı



Kayıp olan Deniz Demir'in en son görüştüğü kişi olan Siyasettin Ö. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bursa'da işyeri sahibi olduğu öğrenilen, Bursa'dan bağımsız milletvekili adayı olan Siyasettin Ö., İnegöl ve Rize Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından adliye binası yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı. Siyasettin Ö., emniyetteki işlemlerin ardından Rize'den gelen Rize Emniyet Müdürlüğü Cinayet Masası ekiplerine teslim edildi. - BURSA