Kayıp Cüzdan Sahibine Teslim Edildi

Bozüyük halk pazarında bulunan cüzdan, sahibi bulunarak teslim edildi.



Bozüyük Belediyesi zabıta memurları tarafından tuhafiye pazarı denetimleri sırasında sahipsiz bir cüzdan bulundu. İçerisinde ilaç, 2 adet kredi kartı, bir miktar döviz ve Türk Lirası bulunan cüzdanın sahibine; kredi kartındaki bilgiler doğrultusunda ilgili banka ile yapılan görüşme sonucunda ulaşılabildi. Kaybedilen cüzdanın Nurcan Ç.'ye (60) ait olduğu tespit edildi. Nurcan Ç. ile irtibata geçen zabıta müdürlüğü yetkilileri bulunan cüzdanı sahibine teslim etti. Nurcan Ç. kaybolan cüzdanının hırsızların eline geçmeden, güvenli birileri tarafından bulunmasından dolayı duyduğu mutluluğu belirterek, cüzdanı bulanlara ve kendisine teslim eden zabıta memurlarına teşekkür etti. - BİLECİK