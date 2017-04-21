Kayıp Çocuklarına Kavuşan Annenin Sevinç Gözyaşı

Mersin'in Erdemli ilçesinde hayvancılıkla uğraşan ailenin 24 saattir kayıp olan 2 çocuğu bir mağarada bulundu. Çocukları bulunan anne gözyaşları içinde "Allah'a şükürler olsun" diyerek, iki çocuğuna sarıldı. Çocuklar için şükür kurbanı kesildi.



Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine 35 kilometre mesafedeki Küstülü Mahallesi'nde 24 saat önce Kale mevkisindeki evlerinden ayrılan Mevlüt ve Ayşe Keskin'in 13 yaşındaki kızları 6. sınıf öğrencisi Hatice ile 4. sınıf öğrencisi Mehmet'ten haber alamayan aile, durumu jandarma ve AFAD'a bildirdi. Gece boyu yapılan aramadan sonuç çıkmadı. Aramalara bugün de devam edildi. 2 çocuk için yapılan aramalar bugün ikindi saatlerinde sonuç verdi. 2 çocuk kaybolduktan tam 24 saat sonra Sayağzı mevkisindeki bir mağarada bulundu. Geceyi de mağarada geçirdikleri belirlenen çocuklar ekipler tarafından aileye teslim edildi. Çocuklarını karşısında gören anne Ayşe Keskin, gözyaşlarına boğularak çocuklarına sarıldı. 112 ekipleri iki çocuğu da ayakta sağlık kontrolünden geçirdi. Annelerinin çocuklarına sorduğu 'acıktınız mı' sorusu dikkat çekti.



Kendileri için hazırlanan yemeği yiyen çocuklar ardından kendilerini kurtarmak için 24 saattir seferber olan jandarma ve AFAD ekipleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Aile, çocuklarının bulunmasıyla şükür kurbanı kesti. - MERSİN