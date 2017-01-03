Kayıp Bekçinin Cesedi Kar Altında Bulundu

Mustafakemalpaşa ilçesinde bir mermer ocağında görev yapan ve 5 gündür kendisinden haber alınamayan bekçinin cesedi, kar kütlesinin altında bulundu.



Güvenköy Mahallesi'ndeki bir mermer ocağında bekçi olarak çalışan Ayhan Kuruok'tan (51), 29 Aralık'tan beri haber alınamaması üzerine, bölgeye jandarma, AFAD ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri sevk edildi.



Ekipler, 5 gün süren arama çalışmaları sonucunda Kuruok'un cesedine, şantiye alanında yaklaşık bir metre karın altında ulaştı.



Kuruok'un cesedi, güvenlik güçlerince yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Ayhan Kuruok'un sosyal paylaşım hesabındaki son paylaşımında "Çok kar yağıyor." ifadesini kullandığı öğrenildi.