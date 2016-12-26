Kayıp Avcıyı Arama Çalışmaları - Bartın

Bartın'da 11 ay önce avlanırken Kocaçay'da kaybolan kişinin bulunması için 3 gün önce tekrar başlatılan arama çalışmaları sona erdi.



Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekiplerince, 11 ay önce Kocaçay'da suya düşerek kaybolan Remzi Akardere'nin (32) bulunması için 17 kilometrelik bir alanda karada ve suda arama çalışması yapıldı.



Kayıp avcı Akardere'nin 3 gün boyunca yapılan aramalarda bulunamaması nedeniyle çalışmalar sonuç alınamadan tamamlandı.



Bartın'ın Yanaz köyü Kangahu Mahallesi'nde yaşayan Remzi Akardere, kuzeni Hüseyin Akardere (31) ile 20 Ocak'ta çıktığı av sırasında, vurduğu ördeği almak için girdiği Kocaçay'da akıntıya kapılarak kaybolmuştu.



Ailenin Bartın Valiliğine başvurusu üzerine Ankara'dan gelen 16 kişilik Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ekibi, 3 gün önce Çağlayan mevkisinden başlayarak 17 kilometrelik alanda sudan ve karadan tekrar arama çalışması başlatmıştı.