Kayıp Alzaymır Hastasının Cesedi Bulundu

Bursa'nın Kestel ilçesinde, 12 gün önce kaybolan 86 yaşındaki alzaymır hastasının cesedi, kaza ihbarına giden trafik ekibi tarafından tesadüfen bulundu.



Alınan bilgiye göre, Uludağ Caddesi'nde oturan ve 12 gün önce evden ayrılan alzaymır hastası Ahmet Şentürk (86), kayboldu.



Ailesinin ihbarını değerlendiren Asayiş Şube Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki kamera kayıtlarını inceleyerek, yaşlı adamın gidebileceği bölgeler üzerinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.



AFAD ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleriyle vatandaşların da destek verdiği çalışmalardan sonuç alınamadı.



Bursa-Ankara karayolu 15. kilometrede meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasına giden trafik ekibi, olay yerine yakın mesafedeki su kanalında, bir kişinin yattığını fark etti.



Olay yerine gelen NAK ve polis ekipleri, su kanalından Şentürk'ün cesedini çıkardı.



Yaşlı adamın cesedi, güvenlik güçlerince yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.