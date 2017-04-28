Kayıp Aileyi Arama Çalışmaları Sonlandırıldı

Karabük'te, ormanlık alanda bir ailenin kaza yaptığı iddiasıyla 3 gün önce başlatılan arama çalışmaları sonlandırıldı.



3 gün önce Ramazan Çelik isimli şahsın, ailesi ile birlikte Başköy Baklabostan mevkiinde trafik kazası yaptığını amatör telsizden çağrı yapması üzerine başlatılan arama çalışmaları sona erdi.



Karabük İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdür Yardımcısı Ümit Çanga, 3 gün boyunca devam eden ve yaklaşık 150 kişiyle sürdürülen arama çalışmalarının bitirildiğini söyledi.



Çanga, 26 Nisan günü gelen ihbar üzerine çalışmalarına başladıklarını belirterek, "İlk günkü arama çalışmaları sonuç vermeyince havadan helikopter ve İnsanlı Hava Aracı tarafından bölge üzerinde tarama çalışmaları yapıldı. Bunun yanında dün öğleden sonra Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı bünyesinden Asayiş Komando Bölüğü de bölgeye gelerek, AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Orman İşletme Müdürlüğü ve Karabük Off Road Kulübü üyelerinden oluşun yaklaşık 150 kişilik bir ekip arama çalışmalarına katıldı. Bugün sabahın ilk ışıkları itibariyle yeniden başlayan aramalar öğle saatlerinde tamamen sonlandırıldı" dedi. - KARABÜK