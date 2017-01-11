Kayıp Adam İçin Seferberlik

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaybolan engelli adam için seferberlik ilan edildi.



9 Ocak Pazar günü ikamet ettiği Hayriye Mahallesi'ndeki evinden İnegöl merkeze gitmek üzere ayrılan 40 yaşındaki dilsiz ve zihins engelli Erkan Başyiğit, akşam saatleri olmasına rağmen evine dönmedi. Saatlerce evine dönmeyen şahsı merak eden ailesi, kendikini aramaya başladı. İki gün boyunca gidebileceği yerleri arayan yakınları, durumu İnegöl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Üç günden beri kayıp olan şahıs için Bursa ve İnegöl arama kurtarma ekipleri de seferber edildi.



İnegöl Jandarma Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü, Yıldırım Belediyesi, İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (İNDAK), Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri arama çalışmalarına katılddı. Yüze yakın ekip bölgeyi taradı. Bir metruk binada konakladığı yönündeki bilgiye istinaden ekipler İclaliye'de 50'ye yakın metruk ve kullanılmayan binayı tek tek arad. Her taşın altına bakan ekiplerin aramalarına eğitimli köpekler de katıldı.



Yayıp şahsın arkadaşı Ahmet Tümer, "O günün akşamı eve gelmedi. Herkes merak edince mahalle sakinleri olarak İnegöl merkezde ve mahallemizin çevresinde aramalar yaptık. İki gün süren aramalarda bir neticeye ulaşamadık. En son İclaliye'de görüldüğü bildirildi. İnşallah en kısa zamanda bulunur" dedi.



Mahallenin içindeki evleri ve çevresini didik arayan ekipler, kayıp şahsın izine rastlayamayınca ormanlık alana yöneldi. Ekiplerin aramaları gece saatlerine kadar devam etti, ancak henüz bir netice alınamadı. - BURSA