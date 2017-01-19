Kayınvalidesini Öldüren Oda Başkanına Müebbet

Tokat'ın Pazar ilçesinde, kayınvalidesini tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan eski Pazar Ziraat Odası Başkanı Yunus Taştan'a müebbet hapis cezası verildi.



Tartıştığı kayınvalidesi Ayten Soy'u tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan eski Pazar Ziraat Odası Başkanı Yunus Taştan'ın yargılanmasına Tokat Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.



Mahkeme heyeti, karar duruşmasında, Taştan'ı "kasten öldürme" suçundan müebbet ve 6 yıl hapis cezasına çarptırdı.



Tokat'ın Pazar ilçesinde, Yunus Taştan (47), 18 Haziran 2016'da henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı kayınvalidesi Aytan Soy'u (60) tabancayla vurarak boynundan yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Turhal ilçesinde polise teslim olan Taştan tutuklanmıştı.