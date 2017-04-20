Kayınpederinin Aracını Yaktı, Kayıplara Karıştı

Kırklareli'nde eski kayınpederinin bahçede park halinde bulunan aracını benzinle yakarak kayıplara karıştı.



Olay Babaeski ilçesine bağlı Karacaoğlan köyünde meydana geldi. İddiaya göre, İ.K. isimli şahıs, bahçede kendisine ait aracın kızının eski eşi A.I. isimli vatandaş tarafından yakıldığını ihbar etmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları araştırmada A.I. isimli şahsın aracı benzin dökerek yakıp olay yerinden kaçtığını tespit etti. Şahsın tespit edilmesi üzerine jandarma ekipleri, A.I.'nın yakalanması için çalışma başlattı.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KIRKLARELİ