Kaygı ve Stres İle Başa Çıkmanın Yolu "DOĞRU Zamanlama"

Sınav kaygısı ve stresi ile başa çıkmanın yöntemleri Panora AVM'de gerçekleştirilen söyleşi ile anlatıldı. Öğrenci koçu ve eğitmen Şebnem Daloğlu'nun gerçekleştirdiği söyleşide, öğrenciler ve aileler sınav kaygısı ile başa çıkmanın yollarını sorma şansına sahip oldu.

"Hayalleri planlamalı ve planları hayata dönüştürmek için doğru zaman yönetimi yapmalıyız. Stres hayatımızın her alanında var ancak stresle başa çıkmanın yöntemlerinin başında kendine güvenmek geliyor. Sınav hayatımızın önemli bir alanını oluştursa da, kişilik değerlendirmemiz değildir. Bu yüzden ikisi arasındaki farkın iyi anlaşılması gerekiyor."

Ailelerin, stres ve kaygı yüzünden bildikleri soruları yapamayan çocuklarına daha önceki başarılarını hatırlatarak motivasyon sağlamalarının önemini anlatan Daloğlu "Çocuk daha önceki başarılarını hatırlarsa motivasyonu yüksek olur. Bazı dönemlerde bu hatırlatmaların sıklıkla yapılması gerekmektedir. Baskı ile başarıya ulaşılacağına inanan aileler de var ancak her çocuğun dersi iyi anlama, verimli ders çalışma saatleri ve yöntemleri farklılık gösteriyor. Bu yüzden öğrenci de aile de öncelikle yeteneklerini ve ilgi alanlarını doğru tespit ederek bir planlama çıkarmalı" dedi. Nefes egzersizlerinin öneminden de bahseden öğrenci koçu ve eğitmen Şebnem Daloğlu, doğru nefes egzersizi ile ilgili bilgi vermeyi de ihmal etmedi.