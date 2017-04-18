Kayganlaşan Yolda Zincirleme Kaza

Adıyaman’da, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.

Kayganlaşan Yolda Zincirleme Kaza

Adıyaman'da, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı yakınlarında aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 1 kamyonet ile 3 otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada ölen yada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemelerin ardından kaza yapan 4 araç yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

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