Kayganlaşan Yolda Zincirleme Kaza

Adıyaman'da, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı yakınlarında aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 1 kamyonet ile 3 otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada ölen yada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemelerin ardından kaza yapan 4 araç yoldan kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN