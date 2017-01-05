Kaygan Zemin Canından Etti

Milas'ta bu sabah saatlerinde meydana gelen olayda, bir kişi yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminden dolayı kayarak hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre; Söğütçük Mahallesi'nde yaşayan Fatma Uzun (65) sabah 08.00 sıralarında ikamet ettiği evin 2'nci katın merdivenlerinden aşağıya inerken, yağan yağmur nedeni ile kayganlaşan zeminden kayarak düştü. Uzun, düşme esnasında kafasını beton zemine çarptı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Uzun'un olay mahallinde yaşamını yitirdiğini belirledi.



Uzun'un ölümüyle ilgili ailesiyle görüşen ekipler, herhangi şüpheli bir durum olmadığını tespit etti.



Uzun'un, her sabah evin karşısında bulunan direğe bırakılan ekmeği almak için merdiveni kullandığı öğrenildi. - MUĞLA