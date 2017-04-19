Kaybolduğunu Düşündüğü İneğinin Çalındığı Ortaya Çıktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ineğinin kaybolduğunu düşünerek jandarmaya giden çitçi çalındığını öğrendi. Olay ilçeye bağlı Alacabük köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Kadir Aydın isimli şahıs ineğinin kaybolduğunu düşünerek jandarma ekiplerinden yardım istedi. Jandarma ekipleri Alacabük ve çevre köylerde yaptıkları araştırma sonucu ineğin kaybolmadığını tespit etti. Güvenlik kamerasını inceleyen jandarma ekipleri, Alacabük'ten Çaylıoğlu'na giden kapalı kasa kırmızı renkli kamyonetin geldiğini görerek ineği çalan C.K. ve E.E isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.



İneği çaldıklarını itiraf eden zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK