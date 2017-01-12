Kaybolan Iki Kişiyi Arama Çalışması

Bolu'da, kayıp ihbarı verilen iki kişinin bulunması için Köprübaşı Barajı'nda yapılan arama çalışmasına ara verildi.

Alınan bilgiye göre, Mengen'e bağlı Kayabükü köyünde ikamet eden 18 yaşındaki Furkan Özçelik ile Demirciler köyünde yaşayan 38 yaşındaki Halil Tor'dan salı günü öğle saatlerinden beri haber alamayan yakınları, jandarmaya başvurdu.



Jandarma ekipleri, söz konusu iki kişinin Köprübaşı Barajında balık tutmaya gittiğini belirleyerek burada inceleme yaptı.



Kaybolan 2 kişinin göle açıldığı şüphesi üzerinde duran ekipler dün akşam bölgede arama çalışması başlattı.



Bolu Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri tarafından yapılan arama çalışması havanın kararması ile sonlandırılmıştı.



Ekipler bugün sabah saatlerinde olay yerine gelerek tekrar arama çalışmasına başladı.



İlk olarak kaybolan 2 kişinin göle açıldığı kayığın yerini belirleyen itfaiye ekipleri, burada bulunan ağların yerlerini tespit etti.



Ekipler gölün ağ olmayan bölümüne dalarak arama yaptı. Yaklaşık 30-50 metre derinliğe sahip olan gölde 12 metre derinliğe kadar dalan balıkadamlar bölgede arama yaptı. Ekipler yaklaşık yarım saat süren aramanın ardından kıyıya geldi.

Burada, dalış amiri, Bolu İtfaiye Müdürü, AFAD Müdürü ve Jandarma Komutanı arasında yapılan toplantıda, Suyun sıcaklığı ve görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle arama çalışmalarına ara verildi.

Arama çalışmalarının Bolu Valiliği'nin Ankara'dan isteyeceği arama kurtarma ekibinin sürdüreceği öğrenildi.



Arama çalışmasını izleyen Furkan Özçelik'in ağabeyi Yetiş Özçelik, kardeşi ile en son geçtiğimiz hafta görüştüğünü belriterke, "Geçtiğimiz hafta izin alarak köye geldim. 3-4 gün köyde kaldım. Daha sonra Devrek'e döndüm. Salı günü öğleden sonra saat 15.00'dan beri haber alamıyoruz." dedi.



Özçelik, kardeşinin gölde balık tutarak tanesini 2 lirada sattığını da sözlerine ekledi.



Furkan ile en son geçtiğimiz hafta pazartesi günü görüştüğünü dile getiren dedesi Niyazi Özçelik ise, "Salı günü öğleden sonra kayboldu. Müteahhit almış burayı. Burada torunum ile arkadaşı balık tutup ona veriyordu. O da Adapazarı'nda satıyormuş." diye konuştu.