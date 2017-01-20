Kaybolan Deniz Demir'in Birlikte Görüldüğü Özaydın Tutuklandı

RİZE'nin Fındıklı İlçesi'nde 20 gün önce kaybolan 36 yaşındaki Deniz Demir'in, en son birlikte görüldüğü belirlenen 48 yaşındaki bioenerji uzmanı Siyasettin Özaydın, 'Kasten adam öldürme' şüphelisi olduğu gerekçesiyle tutuklandı.



Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde eşi Deniz Demir ile tartışan 29 yaşındaki Hakime Demir, evi terk etti ve Rize'nin Fındıklı İlçesi Tepecik Köyü'ndeki baba evine gitti. Eşinin ardından 30 Aralık tarihinde kayınpederinin Fındıklı ilçesindeki evine gelen Deniz Demir'den, o günden sonra haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgede başlatılan çalışmalar sonuç vermedi ve Deniz Demir bulunamadı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Fındıklı ilçesinde mobese kameralarının görüntülerini inceleyen polis, Deniz Demir'in en son görüştüğü kişinin Siyasettin Özaydın olduğunu belirledi. Savcılık talimatı ile hakkında yakalama kararı çıkarılan Siyasettin Özaydın, Rize Emniyet Müdürlüğü Cinayet Masası ekiplerince Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde gözaltına alındı.



SALDIRIYA UĞRADI



Dün Rize'nin Pazar ilçesine getirilen Siyasettin Özaydın, adliye girişi sırasında Deniz Demir'in yakınlarının saldırısına uğradı. Gece boyu savcılık sorgusu süren ve suçlamaları kabul etmeyen Siyasettin Özaydın'ın, aracına aldığı Deniz Demir'in bir süre sonra araçtan indiğini ve kaybolmasıyla bir ilgisi olmadığını söylediği öğrenildi.



KASTEN ADAM ÖLDÜRME ŞÜPHELİSİ



Siyasettin Özaydın'ın RR 169 PP Gürcistan plakalı otomobilinde yapılan incelemede macunla kapatılmış kurşun nedeniyle oluştuğu sanılan bir delik ile kan izine rastlayan polis ekipleri, GSM operatörlerinden aldığı kayıtlara göre ikilinin cep telefonu sinyallerinin 30 Aralık tarihinde Fındıklı İlçesi Tepecik Köyü'nden geldiğini tespit etti. Deniz Demir'in cep telefonu sinyalinin ise aynı bölgeden saat 17.58'de kesildiği belirlendi. Savcılık, eldeki bulgular ışığında Siyasettin Özaydın'ın 'Kasten Adam Öldürme' şüphelisi olduğu gerekçesiyle tutuklamasını talep etti. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Özaydın tutuklanarak Kalkandere L Tipi Cezaevine konuldu.



Soruşturmayı sürdüren savcılık kayıp Deniz Demir'in Tepecik Köyü kırsalında öldürülerek cesedinin bir yere gömülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.



EŞİ SIĞINMA EVİNE YERLEŞTİ



Bu arada, Siyasettin Özaydın ile gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen Deniz Demir'in eşi Hakime Demir'in 6 aylık hamile olduğu öğrenildi. Savcılığın çocuğun kimden olduğunu belirlemek üzere DNA testi yapılmasını istediği belirtildi. Eşinin yakınlarının kaybolma olayından kendisini sorumlu tutacağı endişesi taşıyan Hakime Demir, başvuruda bulunması sonrasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kadın sığınma evine yerleştirildi.



- Pazar