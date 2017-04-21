Kaybolan Alzheimer Hastasını Jandarma Buldu
BURSA'nın merkez Osmangazi İlçesi Büyükdeliller Mahallesi'nde dün kaybolan alzheimer hastası 85 yaşındaki Mehmet Kuru, jandarma ve AFAD ekiplerinin sürdürdükleri çalışma sonucu bu sabah bulundu.
BURSA'nın merkez Osmangazi İlçesi Büyükdeliller Mahallesi'nde dün kaybolan alzheimer hastası 85 yaşındaki Mehmet Kuru, jandarma ve AFAD ekiplerinin sürdürdükleri çalışma sonucu bu sabah bulundu.
Uludağ'ın eteklerindeki Büyükdeliller Mahallesi'nde oturan Alzheimer hastası Mehmet Kuru, dün kayboldu. Yakınları ve köylülerin arama çalışmaların bir sonuç alınamayınca durum saat 00.10'da 156 Jandarma İmdat hattına bildirildi. Yapılan ihbar üzerine Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri mahalleye gelerek arama çalışması başlattı. Yürütülen çalışmalar sonucu Mehmet Kuru, sabah saat 07.30'da Büyükdeliller Mahallesi yakınlarındaki Yaylaalanı Sırt Mevkii'nde bitkin bir halde bulundu. 112 Acil Servis ekiplerinin kontrolünün ardından Mehmet Kuru, Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
- Bursa