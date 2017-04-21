Kaybolan Alzaymır Hastası Bulundu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, dünden beri haber alınamayan alzaymır hastası bulundu.



Dün akşam saatlerinde Büyükdeliller Mahallesindeki evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan alzaymır hastası Mehmet Kuru'nun (85) yakınları, 156 Jandarma İmdat Hattı'nı arayarak kayıp ihbarında bulundu.



Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Bursa AFAD ekipleri ve Bursa İl Jandarma Komutanlığı JAK Timine haber verilerek, şahsın bulunması için arama çalışmalarına başlandı.



Yürütülen çalışmalar neticesinde bugün Büyükdeliller Mahallesi Yaylaalanı sırtı mevkisinde bulunan Kuru, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.