Kaybettikleri Çocukları Anısına "Oyun Odası" Yaptırdılar

İzmir'de tek çocuklarını organ yetmezliği nedeniyle kaybeden İzmirli çift, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Çocuk Kliniğine oğullarının adını taşıyan bir oyun odası bağışında bulundu.



İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, eğitim danışmanı Berna Öztin (41) ile sigorta aracılığı yapan Gökhan Öztin (43) çifti, 11 yıl önce tek çocukları olan Yalım'ın dünyaya gelmesiyle büyük mutluluk yaşadı.



Aort damarında darlık tespit edilen ve bir kez ameliyat geçiren Yalım, tedavisi kapsamında geçen yıl 10 Haziran'da İstanbul'daki bir hastanede tekrar ameliyata alındı.



Ameliyatın ardından servise alınan çocuk, organ yetmezliğinden yaşamını yitirdi.



Tedavi gören çocukların acısını biraz olsun hafifletmek isteyen Öztin çifti, hastanede tedavi sırasında yaşadıklarını da göz önünde bulundurarak, çocukların hoş vakit geçirebilecekleri bir alan yapmaya karar verip Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine başvurdu.



Hastane yönetimi ailenin talebini olumlu karşılayarak pediatri kliniğindeki bir alanı "Yalım Öztin Oyun Odası" olarak düzenledi.



Doğum gününde açılış



Çocuklarının doğum gününde odanın açılışını yapan anne Berna Öztin, "Oğlumuz 6 ay önce hayatını kaybetti. Biz de hastanelerde nasıl zor zaman geçirildiğini bilen bir aile olarak, bir hastanede oyun odası yapmayı planladık. Tedavi gören çocukların hoş vakit geçirmelerini istedik." ifadelerini kullandı.



Oğlunun oyuncaklarını da oyun odasında kullandıklarını vurgulayan Öztin, oyun odası için yakınlarının da desteğini aldıklarını, başka hastanelerde de oyun odaları oluşturmak istediklerini aktardı.



Baba Gökhan Öztin ise Yalım'ı kaybettikten sonra zor bir dönem geçirdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:



"Böyle bir çalışma yaparak tedavi gören çocuklara mutluluk vermek istedik. Çocuklar hastane ortamından uzaklaşsın diye böyle bir şeye ön ayak olduk. Umarım aileler buradan mutlu bir şekilde ayrılır. Bunun diğer ailelere de örnek olmasını istiyoruz."



Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Yönetici Başhekim Vekili Opr. Dr. Teoman Şen de çiftin bağışını çok anlamlı bulduklarını, çocukların hastane korkusunu yenmesinde oyun odalarının büyük önem taşıdığını açıkladı.