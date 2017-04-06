Kaybettiği cüzdanına 1,5 yıl sonra kavuştu



SAMSUN - Samsun'da emekli bir polis memuru, eşinin 1,5 yıl önce kaybettiği cüzdanına zabıtanın sosyal medyadan yaptığı kayıp ilanı sayesinde ulaştı.

Bir vatandaş tarafından bulunarak İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne teslim edilen ve 1,5 yıl boyunca muhafaza edilen eşi Gülizar Yersal'ın cüzdanına sosyal medya üzerinden yapılan kayıp ilanından sonra ulaşan emekli polis memuru Haluk Yersal, "Dürüstlük ölmemiş" diyerek zabıta memuru Salih Şahin'i tebrik etti.

Yıllarca aradı

Yaklaşık 1,5 yıl önce kendisine ait araçtan eşi Gülizar Yersal inerken düşürdüğü cüzdanını eve giderken fark eden bayan Yerşal, eşi Haluk Yersal ile birlikte en yakın polis merkezine giderek kayıp işlemlerini başlatmıştı. Aynı gün kayıp cüzdanı bulan bir vatandaş ise İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne teslim etmişti. Geçen zaman içerisinde cüzdan sahibine ulaşmak için çeşitli aralıklarla belediye zabıtasının sosyal medya hesabı üzerinden kayıp ilanı yapan zabıta ekipleri, aradan geçen onca zaman sonra yeni açtığı sosyal medya hesabı üzerinden çağrıyı gören emekli polis memuru Haluk Yersal soluğu İlkadım Belediyesi Zabıta Amirliğinde aldı. Burada zabıta ekipleriyle görüşen Haluk Yersal, eşinin kaybettiği cüzdanına 1,5 yıl sonra ulaştı.

"O dönemde sosyal medyayı kullanmıyordum"

Kaybettikleri cüzdandan umutlarını yitiren Haluk ve Gülizar Yersal çifti, İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün 1,5 yıl önce sosyal medya üzerinden yolladığı kayıp cüzdan mesajını gördüklerini ve şaşırdıklarını söyledi. O dönemde sosyal medyayı kullanmadıklarından dolayı mesajı görmediklerini belirten Yersal çifti, kayıp cüzdanı içerisindeki bir miktar parayla ve manevi değeri olan fotoğraflarla eksiksiz teslim almanın mutluluğunu yaşadı.

Teşekkür etti

Örnek davranışından dolayı İlkadım Belediyesi Zabıta memurlarını tebrik eden Yersal, "İnsanlık ölmemiş. Cüzdanın içerisinde bulunan paranın maddi değerinden öte içerisinde bulunan fotoğrafın manevi değeri çok yüksek" dedi.

Yersal, aradan 1,5 yıl geçmesine rağmen cüzdanlarını kaybettikleri gibi muhafaza eden İlkadım Belediyesi Zabıtasına ve Belediye Başkanı Erdoğan Tok'a teşekkür etti.