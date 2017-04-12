Kayaşehir Evleri'nde Talep Toplama Süreci Uzatıldı
504 daireden oluşan Başakşehir Emlak Konut Evleri-Kayaşehir'de talep toplama süreci mayıs ayı sonuna kadar uzatıldı.
504 daireden oluşan Başakşehir Emlak Konut Evleri-Kayaşehir'de talep toplama süreci mayıs ayı sonuna kadar uzatıldı.
Kaynak: Dunya.com
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