Kayapınar'da kaçak yapılar yıkılıyor

Bazı vatandaşlar, kaçak yapıların yıkılmaması için evlerin çatısına çıktı

Polisin tazyikli su ile müdahalesinin ardından vatandaşlar kaçak yapıları boşalttı

Müdahale sırasında bir polis hafif şekilde yaralandı



DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi, ilçede kaçak yapıların yıkımına başladı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı yıkımı vatandaşların cep telefonu ile kaydetmesi dikkat çekti.

Kayapınar Belediyesi'ne ait park alanı üzerinde kaçak yapıların tespitini yapan Kayapınar Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yapı sahiplerine uyarıda bulundu. Uyarının dikkate alınmamasının ardından tespit edilen kaçak yapıların yıkımına bugün başlandı. Yoğun güvenlik önleminin alındığı yıkımlar sırasında kaçak yapı sahibi, yapının yıkılmaması için çatışa çıktı. Polisin ikna edememesinin ardından tazyikli su ile yapılan müdahale ile şahıs aşağı indirildi. Yapılan müdahalede bir polis de hafifi şekilde yaralandı.

Yıkımı telefonla çektiler

Belirlenen kaçak yapıların yıkımı sırasında bölgede toplanan vatandaşlar, cep telefonlarını çıkararak yıkımı kaydetmesi ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Kaçak yapı sahipleri, yıkım sırasında zabıta ve güvenlik görevlilerine bağırarak yıkımın durdurulmasını istedi.

Alınan kararla ilgili yazılı bir açıklama yapan Kayapınar Belediye Başkan Vekili Mustafa Kılıç, ilçenin yeniden yapılanmasında kaçak yapılaşmaya taviz vermeyeceklerini söyledi. Kayapınar ilçesinin şehir planlamasında yeni bir çarpıklığa sebep olacak kaçak yapılaşmayla mücadeleye devam edeceklerini aktaran Kılıç, "Vatandaşlarımızın yanı sıra hazır beton firmalarının da konu hakkında hassasiyet göstermelerini istiyoruz. Bu konuda aksi bir tutum sergileyerek kaçak yapılara beton temin eden şirketlere gerekli cezai yaptırımlar taviz gösterilmeden uygulanacaktır. Kaçak yapı konusunda herkesin duyarlı olmasını bekliyoruz. Kayapınar ilçesi Diyarbakır'ın yeni yüzüdür. Modern binaların yükseldiği bir ilçede hazine arazileri ve park alanlarına yapılacak kaçak inşaatlarla geleceğimizi karartmayalım" dedi.