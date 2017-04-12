Kayapınar'da Bozuk Yol Kalmayacak

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirilen Kayapınar Belediyesi, ilçe genelinde yol yapıl seferberliği başlattı.



İçişleri Bakanlığınca Kayapınar Belediye Başkanvekili olarak görevlendirilen Kaymakam Mustafa Kılıç'ın, yıllardır hizmete adeta susayan bölge halkını hak ettiği imkanlara kavuşturmak için başlattığı çalışmalar sürüyor.



Bu kapsamda Kılıç'ın talimatıyla Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce ilçe merkezi ve bağlı köylerde yolların mucurla kaplanması ve asfaltlanması çalışması başlatıldı.



İlçede 170 bin asfaltlama ve 40 bin ton da mucur kaplama çalışması yapılması hedefleniyor.



"Asfaltlanmayan sokak kalmayacak"



Belediye Başkanvekili Kılıç, yürütülen asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyerek, görevlilerden bilgi aldı.



Hizmet üretme ve çalışma kapasitelerini artırdıklarını ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:



"Kayapınar ilçesinde asfaltlanmayan sokak ve cadde, mucur dökülmeyen köy yolu kalmayacak. Bugüne kadar ihmal edilen sokak ve caddelerde asfalt, yine ihmal edilen köylerde de yol ve mucur çalışmaları başlattık. Hiçbir dönem görülmemiş büyüklükte bir hizmeti gerçekleştiriyoruz. Halkımız her şeye layıktır. Biz her şeyin en iyisini yapmak için bundan sonra da gayret edeceğiz."