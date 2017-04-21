Kayapınar Belediyesi Personelleri Moral Depoladı

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Emine Kahraman ile birim müdürleri ve bir grup personel, tarihi Kervansaray Otel'inde moral etkinliğinde buluştu.



Kervansaray Otel sahibi Mehmet İpek tarafından ağırlanan Kahraman ve personeller moral depoladı. Birim Müdürleri ve personeller daha sonra revizyon edilen tarihi İçkale ve Hz. Süleyman Türbesi kompleksini gezdi. Kayapınar Belediye Başkan Yardımcısı Emine Kahraman, kendilerini ağırlayan İpek'e teşekkür etti. İpek de, Kayapınar Belediyesi'nin değerli personellerine kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi. - DİYARBAKIR