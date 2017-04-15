Kayanın Altına Sıkışan Kaplumbağa, İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Kayanın altına sıkışan kaplumbağa, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da kayanın altına sıkışan kaplumbağa, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi kırsalındaki Payamlı Mahallesi İkiağız Mezrasında boş arazide kayanın altına sıkışan kaplumbağayı gören cami imamı durumu yetkililere bildirdi. Kısa sürede mahalleye gelen itfaiye ekipleri, kaplumbağayı sıkıştığı yerden çıkarabilmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik uğraşının ardından, kaplumbağa sıkıştığı kayanın altından kurtarıldı. Çalışmaları izleyen mahalleli ise itfaiye ekiplerini alkışlayarak teşekkür etti.

Veteriner tarafından kontrolden geçirilen kaplumbağanın yeniden doğaya salındığı bildirildi.