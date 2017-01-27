Kayan Kamyonetin Trafiğe Kapattığı Karayolu Yeniden Ulaşıma Açıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde devam eden kar yağışı ve buzlanma sonucu kayan tırın ulaşıma kapattığı karayolu, yeniden ulaşıma açıldı.



Adıyaman'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. Gündüz saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde ilçe merkezinde etkisini göstermeye başladı. Gölbaşı- Malatya karayolunda kayan bir kamyonet, bir süreliğine yolu ulaşıma kapattı. Olay yerine seyir eden bölge trafik ekipleri ile yoldaki araç sürücülerinin uzun uğraşları sonucu yol tekrar trafiğe açıldı. - ADIYAMAN