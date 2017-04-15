Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçileri Afad Kurtardı

Tunceli'de kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD ekipleri 4 saatlik çalışmayla kurtardı.



Merkeze bağlı Anbar köyünde bir çiftçiye ait 3 keçi kayalıklarda mahsur kaldı.4 gündür mahsur bulundukları yerden çıkamayan keçiler için sahibi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine giden ekipler, 4 saat süren kurtarma çalışması yaptı. Halatlarla aşağı inen ekipler, kayalıklarda mahsur kalan 3 keçiyi de kurtararak sahibine teslim etti. - TUNCELİ