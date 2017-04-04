Kayalıklara Sıkışan 2 Çocuğu Afad ve İtfaiye Kurtardı

Çorum'un İskilip ilçesinde kayalıkların arasına düşerek sıkışan iki çocuk AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.



Olay, Hacıkarani mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, adları Muhammed ve Enes olduğu öğrenilen iki çocuk Koç kayası bölgesinde gezerken ayaklarının kayması sonucu kayalıkların arasına düşerek sıkıştı. Koç Kayası bölgesinde bağırma seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen İskilip Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler kayalıklarda 2 çocuğun sıkıştığını fark etti. Çocukları kurtarmak için hemen harekete geçen ekipler bu arada Çorum İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine de haber vererek yardım istedi. AFAD ekibi ilçeye ulaşıncaya kadar itfaiye ekipleri çocuklarla konuşarak hem moral verdi hem de sakin olmalarını istedi. Bir süre sonra itfaiye ekipleri Muhammet isimli sıkıştığı kayalıklardan çıkarmayı başardı. Kayalıklara sıkışan diğer çocuk Mert ise AFAD ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Olay yerinde hazır bekleyen ambulanslarla İskilipli Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne götürülen 2 çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Kurtarma çalışmalarını İskilip Kaymakamı Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Recep Çatma ve İlçe Emniyet Müdürü Bahadır Vurgun'da yakından takip etti. - ÇORUM