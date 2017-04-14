Kayalıklara Düşen Paraşütçü 3 Saatte Kurtarıldı

Aydın'da paraşütle atlayış yaptıktan sonra kayalıklara düşen 20 yaşındaki Nazif Kocaman, yaklaşık 3 saat süren operasyonla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, Kocaman, paraşüt eğitmeni babası Ayhan Kocaman'ın da katılımıyla, Doğanköy mevkisindeki yaklaşık 650 metre yükseklikten paraşütle atladı.



Oğlunun arkasından atlayış gerçekleştirmek isteyen baba Kocaman, gencin kayalıklara düştüğünü görünce kurtarmak için girişimde bulundu.



Bölgenin dağlık ve engebeli olmasından dolayı oğlunu bulamayan baba, jandarma ve polis ekiplerine haber verdi. Yere düşen paraşütçü ile telefonla irtibat kuran jandarma ekipleri, kayalıkları tırmanarak olay yerine ulaştı.



Daha sonra bölgeye AKUT, UMKE ve itfaiye ekipleri de çağrıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen genç, 3 saatlik kurtarma operasyonunun sonunda, ip yardımıyla sedyeye alınarak taşındı.



Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan genç paraşütçünün babası Ayhan Kocaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Oğlumla beraber uçuş noktasına geldik. Normal kalkış yaptı fakat 100 metre ileride türbülanslı bölgeye girdi. Paraşüt aşağı doğru bastırılınca kalkamadı. Dolayısıyla aşağıya, kayalık alana kadar indi, kaza böyle gerçekleşti." diye konuştu.