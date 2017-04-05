Kayalıklara Düşen Genç Yaralandı

Tekirdağ'da kayalıklara düşen bir kişi yaralandı.



Tekirdağ sahildeki dolgu sahada yürürken, kayalıklara düşen Tarık Algın, başını kayalara çarparak ağır yaralandı.



İddiaya göre, bir arkadaşı ile dalga kıran üzerinde alkol alan Algın, kayalıklara doğru yürümek istedi.



Algın, dengesini kaybederek deniz kenarındaki büyük kayalıkların arasına düşerek başını çarptı.



Olayı gören Algın'ın arkadaşı durumu 112 acil servis ekiplerinden yardım istedi.



Sağlık ve polis ekipleri yaralanan genci bulunduğu yerden güçlükle çıkardı.



Başından ve kolundan yaralanan genç Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi.



Algın'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.