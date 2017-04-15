Kayalığa Sıkışan Kaplumbağayı İtfaiye Kurtardı

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde kayalıkta sıkışan kaplumbağa, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.



Şehir merkezine 25 kilometre mesafedeki Peyamlı Mahallesi'nde kayalıkların arasına sıkışan kaplumbağayı gören vatandaşlar, hayvanı kurtaramayınca durumu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.



Kısa sürede olay yerine giden ekipler, bir saat süren çalışma sonucu kayaları kırarak kaplumbağayı sıkıştığı yerden kurtardı.



İtfaiye ekipleri bir süre ilgilendikleri hayvanı daha sonra doğaya bıraktı.



Vatandaşlar, kısa sürede olay yerine gelerek hayvanı kurtaran ekiplere teşekkür etti.