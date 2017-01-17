Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen 2016-2017 sezonu Kayaklı Koşu Kuzey-2 Ligi'nin seçmeleri yapıldı.



Sarıkamış'taki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yaklaşık 380 sporcunun katıldığı yarışmalar, kıyasıya mücadeleye sahne oldu.



Kars bölgesi antrenörlerinden Onur Kılıçarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 37 sporcuyla yarışmalara katıldıklarını belirterek, "Sıkı bir hazırlık döneminden sonra dün ve bugün yapılan yarışmalarda 7 birincilik, 3 ikincilik, 6 da üçüncülük alarak toplamda 16 madalya elde ettik. Bundan sonra ilimizi ve ülkemizi daha iyi temsil etmek için çalışmalarımızı aralıksız devam ettireceğiz." diye konuştu.



Kars bölgesinden yıldızlar kategorisinde birinci olan Aykut Maçi de çok iyi antrenman döneminden geçtikten sonra iyi bir derece yaptığını, hedefinin ulusal ve uluslararası yarışlarda başarı elde etmek olduğunu söyledi.



Kategorilerde ilk sırayı alan sporcular şöyle:



Büyük erkekler: Mustafa Çetintaş



Büyük kadınlar: Burcu Yeğin



Genç erkekler: Ramazan Maçi



Genç kadınlar: Berna Yılmaz



Yıldız erkekler: Aykut Maçi



Yıldız kızlar: Sümeyra Saltan



Çocuk erkekler: Koray Alacalı



Çocuk kızlar: Melike Bilir



Minik erkekler: Ömer Oğur



Minik kızlar: Cemre Nur Saçak