Kayaklı Koşu K2 Ligi Yarışları Ağrı'da Başladı

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Kayaklı Koşu K2 Ligi 1. ayak yarışları Ağrı'da başladı.



Türkiye'nin çeşitli illerinden 400'e yakın sporcunun katıldığı yarışlar, Küpkıran, Eski Harman ve Kumlugeçit sırtlarında düzenlenen müsabakalarla start aldı.



Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde görev yapan kayak antrenörü Erhan Dursun, yaptığı açıklamada, yarışlara katılımın çok iyi olduğunu ve bu durumdan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.



Küpkıran Kayak Merkezi'ndeki pistin yarışlar için iyi bir seviyede olduğunu belirten Dursun, "Pistimiz uluslararası müsabakalara uygun şartları taşıyor. Kayak yapan sporcuların bulunduğu illerimizin neredeyse tamamı yarışlara katıldı. Yarış ve katılım çok mükemmel."dedi.



Kayaklı Koşu K2 Ligi yarışlarının 2 bin 500 metre mesafede ve tek tur olarak gerçekleştirildiğini ifade eden Dursun, "Şu anda kar yağıyor. Kar yağışı sporcuların performansını olumsuz etkiliyor. Buradaki sporcular almış oldukları puanlarla birinci lige yükselecekler." diye konuştu.



K2 Ligi 1. ayak yarışları yarın düzenlenecek müsabakaların ardından sona erecek.