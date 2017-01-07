Kayakçıların Yeni Eğlencesi "Zantır"

İLHAMİ ERKILIÇ - Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Erzurum'da, bisikletin teker bölümüne kayak tahtası monte eden doğa sporcuları, "zantır" ismini verdikleri ürünle kayak yapmanın keyfini yaşıyor.



Kentte, bahar aylarında kayaklarını bisiklete bağlayarak Palandöken Dağı'na çıkıp, hem bisiklet süren DADAK Doğa Sporları Kulübü üyeleri, bir süre önce kar üzerinde bisiklet ve kayak zevkinin heyecanını birlikte yaşamak hem de kentin tanıtımını yapmak için arayışa girdi.



Kulüp üyelerinden dağcılık ve kayak antrenörü Mustafa Tekin'in girişimiyle önce bisikletin teker, firen ve vites düzeneklerini söken doğa sporcuları, daha sonra kayak tahtasını keserek kaynak yöntemiyle bisikletin teker bölümüne monte etti.



Palandöken Dağı'nda kayak yapan adrenalin tutkunları da "zantır" ile kayarak eğlenceli anlar yaşadı.



"Kayması güzel de durmayı nasıl başarıyorsunuz?"



Vatandaşların freni olmadığı için "Kayması güzel de durmayı nasıl başarıyorsunuz?" diyerek espri konusu yaptığı zantır, kayak yapılırken kullanılan benzer manevralar ile durdurulabiliyor.



DADAK Doğa Sporları Kulübü üyesi Mustafa Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl bahar aylarında bisikletlerin arkasına tur kayaklarını bağlayarak Palandöken Dağı'na çıktıklarını söyledi.



Bisiklet ve kayak sporlarıyla ilgili çeşitli etkinlikler yaptıklarını anlatan Tekin, "Dağın yarısına kadar bisiklet sürüyor, geri kalan etabında da kayaklarımız ile zirveye tırmanıp kayak yapıyoruz. Böylece iki zevki birlikte yaşama imkanı buluyorduk." dedi.



"Zantır, ne bisiklet ne de kayak"



Tekin, bisikletli kayak fikrinin de bu olaylar üzerinden esinlenerek yapıldığını aktararak, şunları belirtti:



"Normal bir bisikletin teker, firen ve vites sistemini söktük. Sonra bir kayak tahtası keserek bisikletle kayağı birbirine bağladık. Ürünümüz kayakta olduğu gibi yokuşta kayma imkanı sağlıyor. Dönüşlerde aynı kayaktaki gibi ağırlık aktarımıyla, durmada ise kayak mantığı ile hareket ederek duruyoruz. Yaptığımız ne bisiklet, ne de kayak, 'zantır' ismini verdiğimiz bisikletli kayak."



Ürünün Türkiye'de benzerine rastlamadıklarını belirten Tekin, bisikletli kayağın normal kayaktan daha eğlenceli olduğunu ifade ederek, "Zantır, normal kayaktan daha konforlu çünkü oturma imkanı veriyor. Oturarak kayak yapma zevkini yaşıyorsunuz. Doğaya zararı yok sadece kinetik enerjiyle aşağı doğru hareket ediyor ve sizi yormuyor." ifadesini kullandı.



Kayakçılar "Zantır'ı" çok sevdi



İlk kez "zantır" ile kaydığını söyleyen dağ rehberi ve kayak antrenörü Yıldırım Beyazıt Öztürk, "Eski bir kayağın bisiklet ile birleştirilerek yapılma fikri Mustafa Tekin hocamdan çıkmıştı. Denedik çok zevkli ve eğlenceli olmuş. Umarım yakında pistlerde zantırı görürüz." dedi.



Palandöken Kayak Merkezinde kayak yapmaya gelen Enver Can Adanır da böyle bir düzenekle ilk defa kayak yaptığını belirterek, "Bisikletli kayak yani 'zantır' çok zevkli oluyormuş. Bisiklet sürmeyi bilenlerin kullanması daha iyi olur. İlk defa denedim çok zevkli ve eğlenceli." sözlerine yer verdi.



Hilal Kul da "zantır" ile kayak yapmanın ayrı bir keyif verdiğini anlattı.