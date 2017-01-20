Kayak Yarışmasında Dereceye Girenler Ödüllendirildi

Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Sarıkamış'ta yapılan Kayaklı Koşu K2 yarışmasında dereceye giren Olcay Paçavra, Gözde Aksoy ve Önder Aktimur'u tabletle ödüllendirdi.



Sporcuları yetiştiren Antrenör Elif Aşkın ve Ebru Kesin'e de teşekkür eden Başkan Maçoğlu, "Amacımız, kabiliyetli olan çocuklarımızı, gençlerimizi ortaya çıkarmak ve onların büyümelerine, daha büyük başarılara imza atmalarına için aracı olmaktır." dedi.