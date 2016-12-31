Kayak Yarışmaları

Muş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce, kayak sporunun alt dalları olan kuzey ve alp disiplini il birinciliği yarışmaları yapıldı.



Güzeldağ Kayak Merkezi'nde 15 kulüpten yaklaşık 100 sporcunun katıldığı yarışlarda sporcular, derece elde edebilmek için tüm hünerlerini sergiledi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hamdullah Kardaş, doğal ortamda sporcuların kıyasıya yarıştığını açıklayarak tesisin küçük ama kapasiteye uygun olduğunu söyledi.



Yapılan müsabakalarda dereceye girecek olan sporcuların Türkiye şampiyonasında Muş'u temsil edeceğini kaydeden Kayak İl Temsilcisi Aydın Koçlardan ise şöyle konuştu:



"2016-2017 kış sezonunun kayak müsabakalarına katılmak için bugün ilimizde düzenlenecek yarışmaları yapıyoruz. İyi olan sporcularımızı il dışında etap ve Türkiye şampiyonlarına seçmek için hazırlık yapıyoruz. Bugün 5 branşta yarışma var. Etaplarda ilk 5'e giren sporcu arkadaşlarımız müsabakalara gitmeye hak kazanacak."