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Kayak Yaparken Ayağı Döndü

Kayak Yaparken Ayağı Döndü

ULUDAĞ'da kayak yaparken düşerek ayağından yaralanan Alper K. hastaneye kaldırıldı.

Kayak Yaparken Ayağı Döndü

ULUDAĞ'da kayak yaparken düşerek ayağından yaralanan Alper K. hastaneye kaldırıldı.

Beceren Otel'e ait pistte kayak yapan Alper K. bir anda dengesini kaybederek düştü. Ayağı dönen Alper K.'nın yardımına Uludağ Jandarma Arama Kurtarma ekipleri yetişti. Jandarmanın kar motoruyla pistlerden aldığı yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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