Kayak Sporcularından Büyük Başarı

Kayseri genelinde yapılan snowboard yarışmalarında 7 madalya kazanarak il birincisi olan ve şampiyonaya 11 sporcusuyla katılan Develi Belediyesi sporcuları Türkiye Şampiyonasında da önemli dereceler elde etti.

Develi Belediyesi sporcusu Miray Özsoy U13 kızlarda 3.'lük elde ederken, diğer Develili sporculardan Nisa Özsoy U13 kızlarda 2.'lik ve Azra Özsoy ise U15 kızlarda 2.'lik elde etti. Şampiyona sonrası Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı makamında ziyaret eden sporculara hediyeler takdim ederek, tebriklerini ileten Başkan Cabbar Develi'nin sporda özellikle de kayak sporunda başarı ivmesinin hızla yükseldiğini belirtti. "Develili yavrularımızın kayak sporunda ulusal düzeyde önemli başarılar elde etmesi bizleri ziyadesiyle gururlandırmaktadır. İnşallah bu başarı grafiklerinin giderek yükselmesi için maddi manevi desteklerimiz devam edecektir" diyerek yarışmaya katılan bütün sporcuları tebrik etti.