Kayak Severler Nemrut'a Akın Etti

BİTLİS (İHA) – Bitlis'te yarıyıl tatili ve hafta sonunu fırsat bilen kayak severler, Nemrut Kayak Merkezi'ne akın etti.



Çocuk, genç, yaşlı demeden hafta sonunda mavi ve beyazın buluştuğu Nemrut Kayak Merkezine akın eden kayak severler, ailece kaymanın tadını çıkardı. Sabahın erken saatlerinde ellerinde kayak takımları ile Nemrut Kayak Merkezi'nin yolunu tutan kayak severlerden bazıları hünerleri ile usta kayakçılara taş çıkarırken, acemi kayakçılar ise kayak öğrenmeye çalıştı. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği kayak merkezinde bazı aileler, kar üzerinde mangal yakarak yarıyıl ve hafta sonu tatilinin tadını çıkardı.



Kayak merkezinin 7'den 70'e herkes tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirten Nemrut Kayak Merkezi Müdürü Faruk Sinoğlu, kayak severlerin Nemrut Kayak Merkezi'nde Van Gölü'nün maviliğine karşı kayak yapmanın keyfini yaşadığını söyledi. Tüm kayak severleri Nemrut Kayak Merkezi'ne kayak yapmaya beklediklerini ifade eden Sinoğlu, Nemrut Kayak Merkezi'nin konumu, pist uzunluğu ve manzarasıyla Türkiye'nin sayılı kayak merkezleri arasında bulunduğuna dikkat çekerek, "Yarıyıl tatili ile birlikte kayak severler kayak merkezimize akın ediyorlar. Bugün hava çok güzel, kayak yapmak için muhteşem bir hava var. Gördüğünüz gibi yoğun bir gün yaşıyoruz. Bitlis ve ilçelerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de misafirlerimizi ağırlıyoruz. Bu açıdan zorluk derecesine göre de kayak merkezimizde dört adet pistimiz bulunuyor. Bu dört pistin toplamı yaklaşık 8 kilometrelik bir mesafeyi kapsamaktadır. Bu anlamda kayak merkezimiz hem usta kayakçılara hem de acemi kayakçılara hizmet vermektedir. Ayrıca il dışından gelen ya da burada konaklamak isteyen misafirlerimiz için 80 yataklı otelimiz mevcuttur. Tüm kayak severleri bekliyoruz" diye konuştu.



Kayak severlerden Abdul Rıdvan Kulu ise, karne ve hafta sonu tatilini fırsat bilerek kayak merkezine geldiklerini söyledi. Güzel bir havada güzel bir manzaraya karşı kayak yapmanın keyfini yaşadıklarını kaydeden Kulu, "Hafta sonumuzu Türkiye'nin en gözde kayak merkezlerinden olan Nemrut Kayak Merkezi'nde kayak yaparak değerlendiriyoruz. Hava çok güzel, pist çok güzel, bu anlamda burası ciddi rağbet görüyor. Bizlerde burada olmaktan son derece mutluyuz" dedi.



Kayak severlerden Merve Akın ise, Nemrut Kayak Merkezi'nin çok güzel bir kayak merkezi olduğunu ifade ederek, "Bir tarafından Van Gölü diğer tarafından Nemrut Krater Gölü var. Kelimenin tam anlamıyla müthiş bir yer. Bu vesileyle bizde hafta sonumuzu güzel şekilde değerlendirmek için Nemrut Kayak Merkezi'ne geldik. 7'den 70'e herkes buraya akın etmiş durumda. Çok keyifli vakit geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.



Kayak merkezine Van'dan geldiğini belirten Selim Bilen de, "Nemrut'ta çok güzel bir kayak ortamı var. Hem hafta sonu hem de hava çok güzel. Bizde bu güzel günü burada değerlendirmek için arkadaşlarla birlikte geldik. Çok eğleniyoruz, herkese de tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu. - BİTLİS