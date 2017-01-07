Kayak Pisti Olmayan Yüksekova'da Kayaklı Koşu Yarışması

HAKKARİ'nin kayak tesisi bulunmayan Yüksekova İlçesi'nde antrenörlerin kendi imkanlarıyla boş alanda yaptığı pistte il birinciliği için Kayaklı Koşu Yarışması yapıldı. Hava sıcaklığının eksi 20 derece olduğu ilçede bazı kayakçılar soğuk havadan etkilenerek fenalaştı.



Dünya Balkan yarışlarında Türkiye'yi temsil eden sayısız kayakçının yetiştiği fakat kayak tesisinin bulunmadığı Yüksekova'da kayak antrenörleri Kayaklı Koşu Kuzey Displini Yarışması için Şemdinli yolu üzerinde bulunan Güçlü Köyü yakınlarında bir alanı kar motorlarıyla düzeltti. Oluşturulan pist alanında bugün 60 öğrenci, 10 kategoride kıt imkanlarla eksi 20 derece soğukta yarıştı. Soğuktan etkilenen bazı öğrenciler kar motorlarıyla ambulansa ulaştırıldı. Yarışmada sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele ederken, yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere madalya verildi. Yüksekovalı kayakçılar, ilçede bir an önce kayak merkezinin açılmasını istedi.



Kayak antrenörü Rojbin Ören, dünyanın en zor beş yarışmasından birinin düzenlendiğini belirterek, "Çok soğuk bir havada kayak yarışmasını yapıyoruz. Mükemmel bir atmosfer var burada. Kayaklı Koşu Kuzey Displini dünyanın en zor beş sporlarından birini yapıyoruz. Yüksekova'da 16'ya yakın milli sporcumuz var. Bu kadar kıt imkanlarla bu sporcuları yetiştirmek bizim için onur vericidir. İmkanlarımız çok kısıtlı kendi pistimizi kendimiz açmak zorunda kalıyoruz. Malzememiz eksik bu kısıtlı imkanlara rağmen Türkiye'de iyi dereceler yapıyoruz." dedi.



Kayakçılardan Mervan Mert, 7 yıldır kayak sporu ile uğraştığını ve imkanlarının sınırılı olduğunu söyledi. Mert, "Soğuk havada antrenmanlara çıktığımızda üzerimize giyecek malzemelerimiz çok eksik. Birçok arkadaşımız kendi kıyafetleriyle antrenmanlara katılıyorlar. Yüksekova'da kayak merkezi yok ama hemen hemen Türkiye'de dereceye giren birçok sporcumuz var. Şimdi birçok arkadaşımız yeterli imkan olmadığı için kayağı bıraktı. Başka yerlerde milli kayakçılar sporu bırakmıyorlar çünkü onlarda imkan var. Biz burada kayak merkezi istiyoruz coğrafi konum olarak burası çok uygundur" dedi.



- Ksekovahakkari