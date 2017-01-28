Kayak Merkezlerinde Son Durum

Kayak merkezlerinde kar kalınlığı, en fazla 220 santimetreyle Kartepe'de, en düşük 30 santimetreyle Ladik'te kayıtlara geçti.



AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığının 220 santimetre ölçüldüğü Kartepe'yi, 210 santimetreyle Kartalkaya ve Denizli, 205 santimetreyle Uludağ, 170 santimetreyle Davraz, 155 santimetreyle Erciyes, 150 santimetreyle Murat Dağı, 130 santimetreyle Ilgaz Doruk ve Palandöken kayak merkezleri izledi.



Kar kalınlığı Erzurum Konaklı'da 125, Ilgaz Yıldıztepe'de ve Yıldızdağı'nda 90, Sarıkamış'ta 85, Bitlis Nemrut'ta 80, Erzincan Ergan'da 75, Saklıkent'te 65, Elmadağ ve Hazarbaba'da 60, Samsun Ladik'te 40 santimetre ölçüldü.



Kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:





Merkez 28.01.2017 En düşük En yüksek Davraz S -18 -8 Elmadağ ÇB -17 -7 Erciyes KY -18 -12 Ilgaz HKY -17 -9 Kartalkaya KY -17 -10 Kartepe HKY -9 -6 Ladik KY -12 -5 Nemrut Dağı YKY -9 -6 Palandöken KY -16 -12 Sarıkamış KY -14 -8 Uludağ HKY -16 -6 Yıldızdağı HKY -14 -10 Yıldıztepe HKY -16 -6

(S: Sisli, ÇB: Çok bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı, KY: Kar yağışlı, YKY: Yoğun kar yağışlı)