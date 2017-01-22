Kayak Merkezlerinde Son Durum

Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla 250 santimetreyle Kartepe'de, en düşük 30 santimetreyle Elmadağ'da kayıtlara geçti.



AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı 250 santimetre ölçülen Kartepe'yi 220 santimetreyle Kartalkaya, 190 santimetreyle Uludağ, 180 santimetreyle Davraz, 150 santimetreyle Ilgaz Doruk, 120 santimetreyle Erciyes ve 110 santimetreyle Murat Dağı kayak merkezleri izledi.



Kar kalınlığı Palandöken ve Ilgaz Yıldıztepe'de 80, Erzurum Konaklı'da 75, Yıldızdağı'nda 70, Saklıkent ve Sarıkamış'ta 65, Hazarbaba ve Bitlis Nemrut'ta 60, Erzincan Ergan'da 55, Samsun Ladik'te 33 ve Elmadağ'da 30 santimetre olarak ölçüldü.



Kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:





Merkez 22.01.2017 En düşük En yüksek Davraz PB -8 -1 Elmadağ S -12 -1 Erciyes PB -14 -6 Ilgaz S -18 -1 Kartalkaya S -17 -2 Kartepe S -6 -4 Ladik ÇB -14 -1 Nemrut Dağı PB -12 -6 Palandöken PB -15 -7 Sarıkamış PB -14 -6 Uludağ PB -9 -1 Yıldızdağı PB -14 -5 Yıldıztepe S -18 -1

(PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, ÇB: Çok bulutlu)